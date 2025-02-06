Поки жодних ініціатив немає, – Веніславський про перспективи зниження мобілізаційного віку

В Україні у 2024 році знизили мобілізаційний вік до 25 років. Водночас час від часу говорять про те, що його можуть знизити ще раз.

Федір Веніславський прокоментував розмови про можливе зниження мобілізаційного віку. Про це пише 24 Канал із посиланням на його брифінг.

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Відповідних ініціатив немає

Веніславський наголосив, що вже не раз відповідав на питання про зниження мобілізаційного віку констатацією факту: на сьогодні жодних законодавчих ініціатив, спрямованих на зниження мобілізаційного віку нижче 25 років. у парламенту не зареєстровано.

Все, що обговорюється, – політичні дискусії. На моє переконання, як депутата народного, вони навряд чи знайдуть підтримку у нашому комітеті та в парламенті в цілому,

– наголосив він.

Раніше писали про те, що зниження мобілізаційного віку – вимога партнерів України. Однак відповідь залишається незмінною: знижувати вік призову до війська не планують.

В Україні чоловіків віком 18-25 років не мобілізують через законодавчі обмеження, вони можуть піти до армії лише за власним бажанням. Законопроєкт, що забороняє мобілізацію чоловіків до 25 років, прийнятий Верховною Радою.