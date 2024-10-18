Полковник запасу ЗСУ жорстко висловився про зниження мобілізаційного віку

В Офісі Президента України повідомили, що США тиснуть на Володимира Зеленського для зниження мобілізаційного віку до 18 років. Захист власної країни є обов'язком кожного громадянина, тому зниження мобілізації є нормальним явищем.

Однак з 18 років – це зарано, натомість мобілізовувати з 23 років, коли чоловік здобув вищу освіту, можна. Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що якщо зараз Україна не встане на захист держави, росіяни заберуть в армію усіх, хто ж буде чинити спротив – буде вбитий.

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Зниження мобілізаційного віку

Полковник запасу ЗСУ наголосив, що зараз суспільство має неправильну тенденцію сприйняття ситуації, адже починає толерантно ставитись до самовільного залишення військових частин та ухилянтів, мовляв, дорослі чоловіки у 23 роки – це ще діти.

Це не діти. Це повноцінні громадяни. Тобто у 18 років пити горілку можуть усі, а виконувати свій конституційний обов'язок чомусь не можуть,

– підкреслив Черник.

Він навів історичний приклад, коли Джордж Буш старший у 17 років підробив свої документи, щоб стати пілотом бомбардувальника. Він був підбитий та провів в океані 10 днів, в підсумку ж став президентом.

Зауважте! Валерій Залужний заявив, що поки Україна має ще радянські підходи до мобілізації, що потрібно змінювати. За його словами, зміни можуть відбутися, коли Україна матиме покоління, яке "без втручання держави візьме до рук зброю і піде захищати власні домівки".

За словами полковника запасу ЗСУ, війна екзистенційна, якщо Україна її програє або українці продовжать жити у викривленому ментальному просторі, мовляв, ТЦК коять не знати що, то ворог переможе, прийде та забере до війська абсолютно всіх. Хто ж спробує чинити найменший спротив – буде розстріляний.

Він пояснив, що Україна вже пройшла такий сценарій у 1944 році. Тоді в армії воювали всі.

Зниження мобілізаційного віку до 21 року є абсолютно адекватним явищем, 18 – 19 років – це трохи перебір. Однак я стою на тій позиції, що коли молодий чоловік здобув вищу освіту, умовно у 22 – 23 роки, це і має бути стартова вікова позиція у частині мобілізації. Це жорстока правда, ніхто крім нас воювати не буде,

– зауважив Черник.

До слова, заступник голови комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв повідомив, що питання зниження мобілізаційного віку постійно порушувалось на зустрічах і з демократами, і з республіканцями. Однак Чернєв підкреслив, що навіть без зниження мобілізаційного віку Україна стикається з проблемами забезпечення нових бригад зброєю.