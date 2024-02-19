Жителю Полтавської області вручили 18 повісток:​​​​​​​ у ТЦК пояснили, як так вийшло

У Полтавській області чоловіку вручили понад десяток повісток. Однак йому вдалося уникнути мобілізації попри те, що його визнали придатним до служби.

Житель Полтавської області отримав 18 повісток протягом декількох місяців. Йдеться про період з червня по листопад 2023 року.

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Мешканцю Полтавської області вручили 18 повісток

Відомо, що чоловік 16 разів приходив до ТЦК, однак через його стан здоров'я військові частини відмовлялись брати його на службу.

За словами чоловіка, останні рази його до військових частин відвозив особисто підполковник, але кожного разу його завертали назад. Тому останні дві повістки він вирішив проігнорувати.

Так, через це суд визнав чоловіка винним за статтею про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та засудив до чотирьох років позбавлення волі.

Повідомляється, що сам обвинувачений свою провину визнав і розкаявся. Тож суд пом'якшив йому вирок на 2 роки іспитового.

Наголошував на безладі у системі ТЦК, стверджував, що у його військовому квитку, який зберігається у працівників ТЦК, не відображена вся інформація щодо його обліку, а натомість працівники ТЦК постійно виправляють у ньому дати замість внесення дійсної інформації. Усе наведене вплинуло на нього та стало наслідком того, що останні два рази він дійсно не з'явився за повістками,

– йдеться у матеріалах суду.

Як реагують в ТЦК

За словами Істоміна, чоловіку було неодноразово вручено повістки, він за ними з'являвся в ТЦК. Роман Істомін зазначив, що військово-лікарською комісією чоловік був визнаний придатним до служби та направлявся до навчальних центрів.

Проте у навчальних центрах, куди направляють мобілізованих, також є приймальна комісія. Яка і відмовлялась приймати чоловіка на навчання.

Істомін розповів, що "там є психолог, медик, який оглядає людей, які прибули".

"Там є свій відбір. І громадянин там спілкується без присутності представника ТЦК. Тобто, що він там казав, ми не знаємо. Можливо, вдавав епілепсію, можливо, казав, що в нього тиск постійно високий. Але загалом, згідно з чинним законодавством, він придатний до військової служби. Було лише рішення, що навчальний центр відмовляється його приймати. Через це він отримував повістку на наступну дату", - заявив Істомін.

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