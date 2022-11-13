Чи відправляють мобілізованих одразу на фронт

Через повномасштабну війну в Україні відбувається мобілізація чоловіків. У зв'язку з цим люди природньо бояться потрапити на фронт без будь-якої підготовки до війни.

Однак запевнимо, що насправді мобілізованих не відправляють на передову без підготовки. У тому, що відбувається після мобілізації, розбирався 24 канал.

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Що відбувається після мобілізації

Так, після мобілізації чоловіків, які раніше не проходили військової служби, спершу направляють до навчальних центрів для фахової підготовки. Через війну вона триває від 7 до 20 діб, а її термін визначається складністю спеціальності.

Лише після її завершення військовослужбовців направляють до підрозділів чи військових частин, зокрема й до тих, які зараз ведуть бойові дії.

Види загальновійськової підготовки

Фахова військова підготовка поділяється на два типи:

початкова,

базова.

У першому випадку вишкіл проводять для того, щоб надати первинні загальновійськові знання та спеціальні компетентності.

Базова ж підготовка більш поглиблена. Під час неї у громадян формують стійкі морально-психологічні якості та готують виконувати завдання як у мирний, так і у воєнний час. Зокрема навчають:

навичок поводження зі зброєю та її застосування,

діям на полі бою,

наданню домедичної допомоги та первинної психологічної допомоги,

поводженню з саморобними вибуховими пристроями.

Мобілізація в Україні: останні новини

Влада України планує продовжити мобілізацію на 90 діб, тобто до лютого 2023 року. Відповідний законопроєкт уже внесли на розгляд у парламент.

Наразі першочергово до бойових військових частин доправляють резервістів та колишніх учасників АТО і ООС. Це відбувається в обсягах, визначених мобілізаційними планами, що мають гриф таємності.

Також визначені терміни служби мобілізованих та тих, хто служить за контрактом.

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Якщо без цих навчань одразу направили у зону бойових дій, зверніться на гарячу лінію Міністерства оборони України та ЗСУ:0-800-500-410,0-800-500-442,044-454-44-99.Під час розмови назвіть ПІБ мобілізованого та номер військової частини, до якої його направили.