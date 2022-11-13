Чи відправляють мобілізованих одразу на фронт
Через повномасштабну війну в Україні відбувається мобілізація чоловіків. У зв'язку з цим люди природньо бояться потрапити на фронт без будь-якої підготовки до війни.
Однак запевнимо, що насправді мобілізованих не відправляють на передову без підготовки. У тому, що відбувається після мобілізації, розбирався 24 канал.
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Що відбувається після мобілізації
Так, після мобілізації чоловіків, які раніше не проходили військової служби, спершу направляють до навчальних центрів для фахової підготовки. Через війну вона триває від 7 до 20 діб, а її термін визначається складністю спеціальності.
Лише після її завершення військовослужбовців направляють до підрозділів чи військових частин, зокрема й до тих, які зараз ведуть бойові дії.
Види загальновійськової підготовки
Фахова військова підготовка поділяється на два типи:
- початкова,
- базова.
У першому випадку вишкіл проводять для того, щоб надати первинні загальновійськові знання та спеціальні компетентності.
Базова ж підготовка більш поглиблена. Під час неї у громадян формують стійкі морально-психологічні якості та готують виконувати завдання як у мирний, так і у воєнний час. Зокрема навчають:
- навичок поводження зі зброєю та її застосування,
- діям на полі бою,
- наданню домедичної допомоги та первинної психологічної допомоги,
- поводженню з саморобними вибуховими пристроями.
0-800-500-410,
0-800-500-442,
044-454-44-99.
Під час розмови назвіть ПІБ мобілізованого та номер військової частини, до якої його направили.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Влада України планує продовжити мобілізацію на 90 діб, тобто до лютого 2023 року. Відповідний законопроєкт уже внесли на розгляд у парламент.
- Наразі першочергово до бойових військових частин доправляють резервістів та колишніх учасників АТО і ООС. Це відбувається в обсягах, визначених мобілізаційними планами, що мають гриф таємності.
- Також визначені терміни служби мобілізованих та тих, хто служить за контрактом.
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