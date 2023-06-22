Мобілізація в Україні: чи мають обмежено придатні проходити ВЛК

В Україні триває воєнний стан і заходи пов'язані з мобілізацією чоловічого населення країни. Так, чоловіків від 18 до 60 років можуть призвати на службу до лав Збройних Сил.

В нашій державі існує категорія людей, яких за станом здоров'я визначили, як обмежено придатних до військової служби. Чи потрібно цим особам проходити повторну військову-лікарську комісію, розбирався 24 Канал.

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Чи потрібно обмежено придатним військовим проходити ВЛК

Адвокат Андрій Карпенко наголосив, що повістки можуть вручати усім військовозобов'язаним чоловікам. Це стосується і тих, хто має відстрочення, а також людей з інвалідністю.

"Усі чоловіки, віком від 18 до 60 років, можуть отримати повістки від військкоматів, та бути направленими на проходження обстеження військово-лікарської комісії", – сказав він.

Експерт також зазначив, що обмежено придатні особи мають проходити повторну медкомісію під час воєнного стану. Це стосується навіть тих, хто пройшов її планово незадовго до мобілізації.

Якщо від часу останнього проходження ВЛК минуло 12 місяців, ТЦК та СП мають призначити нову медкомісію для військовозобов'язаного,

– наголосив Карпенко.

Наостанок експерт додав, що це необхідно, адже з початку повномасштабного вторгнення могло змінитися багато обставин. Тому людина, яку раніше медкомісія визнавала придатною, може мати причини для відстрочення і навпаки.

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