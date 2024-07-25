Мобілізація в Україні: чи потрібно постійно мати при собі військовий квиток
Джерело:Міністертство оборони України
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У Міноборони відповіли, чи потрібно постійно мати при собі військовий квиток.
У оборонному відомстві наголосили, що під час воєнного стану військовозобов'язані віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ в електронній або паперовій формі. Також потрібен документ, що посвідчує особу.
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Хто може перевірити документи
Вимагати пред’явити документ мають право:
- представники ТЦК та СП;
- поліцейські;
- представники Державної прикордонної служби України (у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України).
Раніше Верховна Рада України проголосувала за продовження до 9 листопада 2024 року строку дії воєнного стану в Україні.
Про це написав народний депутат України Ярослав Железняк. За внесений президентом Володимиром Зеленським до парламенту законопроєкт "Про затвердження Указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" проголосувало 339 депутатів.