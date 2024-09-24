Чи правда, що мобілізують людей більше із сіл, ніж міст: що говорять у ТЦК

В Україні триває загальна мобілізація через російську агресію. Населення з міст та сіл призивають на службу пропорційно однаково й немає категорії людей, яких призивають більше.

Про це в інтерв'ю "Українському свідку" заявив Юрій Пуйко – начальник Одеського обласного ТЦК та СП. Він додав, що в основному такі тези поширюють ті, хто не несе службу.

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Чи мобілізують більше у селах, аніж у містах

У суспільстві існує думка, що у селах мобілізують більше людей, аніж у містах. Начальник Одеського ТЦК відкинув таке твердження і заявив, що мобілізація відбувається пропорційно, як у великих населених пунктах, так і в невеликих селах.

За проведеним аналізом я вам скажу, що це неправда. Відповідні цифрові показники я вам озвучити не можу, але якщо провести пропорційно, то все йде порівну. Немає питань в категорії населення, яку ми призиваємо,

– наголосив Пуйко.

До слова, за останній рік в Україні в 3 рази збільшили показники мобілізації. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, також вдалося у п'ять разів розширити можливості для тренування українських військових. Далі в Україні планують провести реформу ТЦК та СП.