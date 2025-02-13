Чи можуть мобілізувати з короткозорістю та астигматизмом: відповідь адвоката

В Україні триває загальна мобілізація. Деякі категорії чоловіків призовного віку можуть бути непридатними до служби через стан здоров'я.

Зокрема, адвокат Дмитро Дончак розповів, чи можуть мобілізувати з короткозорістю та астигматизмом. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на портал b2bconsult.

Дивіться також ВЛК для обмежено придатних планують продовжити до 5 травня, – Веніславський

Чи можуть мобілізувати з короткозорістю та астигматизмом

Дмитро Дончак відповів на питання чоловіка, який має короткозорість правого ока – -6,5, лівого ока – -5,0 та астигматизм – 3,0.

Адвокат зауважив, що у цьому питанні варто керуватися статтею 30 Розкладу хвороб, а саме пунктом Б.

Короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів понад 6,0 діоптрій і до 12,0 діоптрій або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більше 3,0 діоптрій – придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони,

– йдеться у цьому пункті.

Дончак додав, що якщо у людини астигматизм, то вона повністю придатна до служби, а якщо є короткозорість – обмежено придатна.

Якщо у призовника обидва діагнози, він буде обмежено придатним.

"На ВЛК вам повинні встановити статтю 30-б та зробити запис "придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони", – зазначив адвокат.

Він також зауважив, що лікарі на ВЛК завжди керуються кращими результатами обстежень, якщо їх кілька і зроблені вони різними методами.