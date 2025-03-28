Чи мобілізують чоловіків з цукровим діабетом

В Україні триває загальна мобілізація, однак не всі категорії підлягають призову. Так, за станом здоров'я, деякі з чоловіків не можуть бути мобілізовані.

Серед переліків серйозних захворювань – цукровий діабет. Чи мобілізують чоловіків з таким діагнозом – повідомляє 24 Канал.

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Чи призивають чоловіків з цукровим діабетом

Українці, які мають серйозні захворювання ендокринної системи або порушення метаболізму, не підлягають мобілізації. Так, згідно з наказом Міноборони №262 від 27 квітня 2024 року, не можуть призвати до армії осіб зі значними порушеннями функцій організму. Мовиться про хвороби щитоподібної залози та цукровий діабет.

Особи, у яких діагностували діабет, не підлягають мобілізації. Мовиться про діабет усіх типів.

Важливо наголосити, що для звільнення від мобілізації військовозобов'язані повинні пройти військово-лікарську комісію. На ній потрібно підтвердити наявний цукровий діабет, а комісія – повинна винести рішення про непридатність до військової служби. Воно ухвалюється на підставі висновків медичних спеціалістів, які оцінюють ступінь тяжкості хвороби та її вплив на загальний стан здоров'я.

Раніше 24 Канал опублікував повний список хвороб, з якими не мобілізують до війська. Серед діагнозів, які звільняють від мобілізації: активний туберкульоз, важкі форми вірусних гепатитів, четверта стадія ВІЛ, онкологія з метастазами, значні психічні розлади, хвороби нервової системи, що прогресують, серцеві та дихальні захворювання, значні порушення зору чи слуху, важкі форми хвороб органів травлення.