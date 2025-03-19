Скоро можуть запрацювати нові правила для ТЦК і ВЛК: у Раді пояснили їх мету

Незабаром у парламенті у другому читанні розглянуть законопроєкт щодо посилення відповідальності для працівників ТЦК і ВЛК. У Раді кажуть, що у такий спосіб реагують на випадки порушень прав людини під час мобілізації.

Нардеп і член Комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов пояснив, що законопроєкт покликаний нагадати посадовцям ТЦК і ВЛК їх відповідальності перед українським народом, передає 24 Канал.

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Більш суворі правила для ТЦК і ВЛК

Нардеп підкреслив недопустимість застосування представниками ТЦК фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї щодо громадян. Він зауважив, що ЗСУ і військові формування не можуть бути використані для обмеження прав та свобод людини.

Бакумов наголосив, що в країні є Нацполіція та інші правоохоронні структури, які за належних обставин можуть застосовувати фізичну силу, спецзасоби чи зброю. "Якщо представники ТЦК вдаються до цього, то це є неадекватним і незаконним", – додав він.

Чиновник підсумував, що є легальні способи спонукати громадян до виконання свого обов'язку із захисту Батьківщини.

Нагадаємо, що 12 березня Рада підтримала законопроєкт №12442 у першому читанні. Документ передбачає запровадження кримінальної відповідальності для працівників ТЦК та ВЛК за порушення порядку проведення медичних оглядів для визначення придатності до служби, а також за порушення порядку призову громадян на військову службу. Також розширене коло осіб, яких можуть притягнути до відповідальності. Це, зокрема, посадовці військкоматів і військово-лікарських комісій.

До слова, Верховний Суд постановив, що порушення ТЦК під час мобілізації не є підставою для звільнення зі служби.