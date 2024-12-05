"Ніхто в Україні не готує мобілізацію 18-річних", – радник Зеленського

На тлі заяв партнерів в Україні поновилися дискусії щодо можливого зниження мобілізаційного віку до 18 років. Радник президента Дмитро Литвин відповів на побоювання українців.

Свою відповідь він опублікував у соцмережі Х як відповідь одному з користувачів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дмитра Литвина у Х.

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Чому почали говорити про мобілізацію 18-річних

Користувачка написала у соцмережі Х про своє обурення можливим зниженням мобілізаційного віку, згадавши мам, які вивозили своїх неповнолітніх синів за кордон.

Памʼятаю, як всі сміялись з мам, які вивозили хлопців 15-17 років за кордон. Вибачте, нічого доброго в мобілізації 18-річних я не бачу,

– написала вона.

Радник президента Дмитро Литвин відповів їй лаконічно.

Відповідь радника президента Дмитра Литвина щодо мобілізації 18-річних

Нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що "Україна має ухвалити непрості рішення про подальшу мобілізацію". Він зазначив, що зброї, мовляв, вистачає, а людей – ні.

Раніше Reuters стверджували, що у США дійсно закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років.