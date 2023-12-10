Повістки через "Дію": росіяни поширили черговий фейк

В Україні триває загальна мобілізація. Військовозобов'язаним віком від 18 до 60 років можуть вручити повістки, тож російські пропагандисти також не уникають цієї теми у своїх вкидах у інформаційний простір.

Міністр цифровізації Михайло Федоров не раз наголошував, що повістки через сервіс "Дія" надсилатися не будуть. Водночас час від часу у мережі поширюють фейки про це.

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У "Дії" відсутня відповідна функція

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростував інформацію, що українцям розсилають повістки від ТЦК та СП через "Дію".

Авторами цього фейку були російські пропагандисти. Вони посилаються на нібито відеофрагмент із такою повісткою.

У "Дії" відсутня функція будь-яких послуг чи сповіщень щодо військового обліку, а міністр цифровізації Федоров вже наголошував, що повістки через цей сервіс надсилатися не будуть, розібралися фактчекери VoxCheck,

– пояснили у SPRAVDI.

Найбільш ймовірно, що "повістка" на відео – це просто картинка, яку вивели на екран телефону. "Герой" відео не торкається екрана, щоб "повістка" залишалась відкритою на весь екран.

Крім цього, праворуч і ліворуч від фейкової повістки помітно краї інших документів, тобто "повістка" має бути в розділі "Документи", а не в розділі "Повідомлення". Також на "повістці" вказано ім'я та по-батькові, але немає прізвища.

Росіяни придумали абсурдний фейк про тотальну мобілізацію