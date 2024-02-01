Вручення повісток у спортзалах та кав'ярнях: керівник Дарницького ТЦК розповів деталі

В Україні продовжуються воєнний стан та загальна мобілізація. Представник Дарницького ТЦК розповів про законність повісток в спортзалах та закладах Києва.

Законодавством не визначено конкретно місця вручення повістки. Про це заявив начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у Києві ТЦК та СП Володимир Новосядлий.

Дивіться також Зміни у мобілізації: для чого потрібні е-повістки та е-кабінет

Повістки в спортзалах та кав'ярнях

На питання журналіста, чи роздають зараз у столиці повістки у кафе та спортзалах, Володимир Новосядлий відповів, що в цьому нічого протизаконного немає.

Ну а чому ні?! Законодавством не визначено конкретно місця вручення повістки. Заходи з оповіщення населення здійснюються і за домашніми адресами, за місцем роботи (є відповідні обов’язки у керівників підприємств, установ та організацій стосовно виконання цих заходів), та й будь-де,

– заявив Новосядлий.

Також в нього уточнили, чи людину можуть без причини зупинити у громадському місці та перевірити дані, а далі, за потреби, вручити повістку.

За його словами, варто зрозуміти, що наша держава у воєнному стані. "Серед нас може ходити хто завгодно і з будь-якими намірами. Ми ж бачимо звіти СБУ, що затримали навідника, корегувальника, якогось інформатора. Вони серед нас, у цивільному одязі", – зазначив Новосядлий.

Тому, як він наголосив, перевірка правоохоронними органами – це норма, тому що насамперед це питання безпеки. Володимир Новосядлий сказав, що якщо цього не робити, то "може бути багато неприємних наслідків".

Мобілізація жінок: що прописано в новому законопроєкті

До Верховної Ради 30 січня український уряд вніс оновлений законопроєкт зі змінами до мобілізації, в якому є важливі пункти щодо мобілізації жінок до лав ЗСУ.

Відповідно до нового законодавства мобілізація жінок в Україні лишиться за такими ж пунктами, як і була до цього.

Зокрема, до лав ЗСУ мобілізуватимуть жінок лише у таких випадках: