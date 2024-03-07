Без ТЦК та навчальних центрів: військовий сказав, яким має бути набір до ЗСУ

Одним із питань, яке останнім часом чи не найбільше хвилює українців, – є питання мобілізації. Наразі Верховна Рада розглядає новий проєкт закону, однак точно невідомо, коли його ухвалять.

Система роботи ТЦК, навчальних центрів – фактично не працює, вона давно себе вижила. Про це 24 Каналу розповів політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, додавши, що таку позицію поділяють чимало українських військових.

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Яких змін потребує наше військо

Коли людину призивають, то вона не знає, що її чекатиме далі: куди відправлять, які обов'язки виконуватиме. Все це дуже погано, бо не мотивує бійців, натомість має працювати рекрутинг.

Ми розуміємо, що рекрутингом не закриємо всі потреби, але охочі зможуть вибрати конкретну бригаду, посаду, в якій зараз є необхідність та в якій людина зможе бути корисною,

– зауважив військовослужбовець.

У війську завжди потрібно знаходити компроміс між тим, що ти вмієш і чого хочеш. Відповідно до цього варто організовувати роботу. Сьогодні важко точно сказати наскільки у такий спосіб вдасться закрити проблему у людях, але ідея рекрутингу є перспективною.

Це значно краще працюватиме для тих, хто справді має бажання захищати країну, без ТЦК та навчальних центрів. Схожий досвід вже має 3 ОШБр, 5 ОШБр, підрозділ "Кракен". Цей досвід дуже корисний,

– додав Кирило Сазонов.

Щодо віку призовників, то зараз обговорюють його зменшення з 27 до 25 років. За словами військового, треба пам'ятати, що добровольці, яким виповнилося лише 20 – 22 роки – чудово воюють. Натомість бійцям, яким понад 50 – часто бракує здоров'я.

Також виникають дискусії щодо бронювання чоловіків, у яких зарплата більше ніж 35 тисяч гривень. Насправді війську потрібні люди, які підтримують економіку, працюють на оборону.

Мобілізовувати бідних, а залишати багатих – це дуже погана ідея. З нею потрібно щось робити. Тому говорити з народними депутатами є про що,

– підсумував військовослужбовець.

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