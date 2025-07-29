Чи загрожує кримінальна відповідальність за неявку за повісткою: пояснення юриста

Після отримання повістки особа повинна обов'язково з'явитися у зазначену дату та час у ТЦК та СП. В інакшому випадку передбачено відповідальність.

Адвокат адвокатського бюро "Романа Сацика" Ярослав Хлівний розповів про наслідки неявки по повістці, передає 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

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Чи загрожує кримінальна відповідальність за неявку по повістці?

Відповідальність за неявку може різнитися залежно від виду повістки.

Так, якщо особа не з'явиться по повістці для уточнення даних або на ВЛК, її очікує адміністративна відповідальність – штраф у розмірі 17 – 25 тисяч гривень.

У такому випадку військовослужбовці ТЦК та СП звертаються до поліції, аби громадянина подали у розшук з метою подальшого затримання.

Якщо така людина уже перебуває у розшуку, то у додатку Резерв+ відображатиметься позначка "виявлено порушення військового обліку". Коли у такому випадку порушника зупинять для перевірки документи, то його одразу повинні доправити до найближчого ТЦК та СП.

Якщо ж особа не з'явилася по бойовій повістці, то їй уже загрожує кримінальна відповідальність.

Бойову повістку видають останньою після всіх попередніх – коли людина вже уточнила дані і пройшла ВЛК та є за його висновком придатною до служби в ЗСУ,

– пояснив Хлівний.

У такому випадку порушника теж передають в розшук поліції, а також відкривається кримінальне провадження.

Тоді особі загрожує позбавлення волі на термін до 5 років.

"Бувають дійсно поважні причини не прийти по такій повістці. Скажімо, у людини була якась серйозна хірургічна операція. Тоді цю бойову повістку переписують на іншу дату. Наприклад, треба буде прийти через місяць", – додав адвокат.

Зверніть увагу. Детальніше про те, з яких причин можна не йти до ТЦК, можна ознайомитися із матеріалом 24 Каналу за посиланням.