Мобілізація в Україні: які документи потрібні чоловікам для перетину кордону
Джерело:"РБК-Україна"
В Україні триває загальна мобілізація, тож військовозобов'язані чоловіки не можуть покидати межі країни. Водночас існують певні виключення з цього правила.
Після ухвалення нового закону про мобілізацію змінились правила перетину кордону для деяких чоловіків. Зокрема, у ДПСУ зазначили, що тепер військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу.
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Які ще документи потрібні
Відповідні документи потрібно пред’являти на вимогу прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та в пунктах пропуску через державний кордон України.
Крім того, законодавством визначено, що для перетинання державного кордону громадяни крім паспортних документів повинні мати також підтверджуючі документи.
Це, зокрема, стосується таких категорій військовозобов'язаних:
- заброньованих на період мобілізації та на воєнний час;
- визнаних відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров’я;
- на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
- які самостійно виховують дитину;
- які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;
- інші категорії осіб, визначені ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
- У зв'язку з чим прикордонники рекомендують при плануванні виїзду з України попередньо уточнити свої дані у ТЦК та СП і внести інформацію про отримання відстрочки у свій військово-обліковий документ.
Кого це не стосується
Зазначене вище правило не стосуватиметься таких категорій чоловіків:
- особи з інвалідністю;
- ті які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
- водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;
- визначені особи за окремими посадами та державної служби;
- працівники підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі тощо.
Для чого потрібен штрих-код у військовому квитку
- Як пояснив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, це необхідно для нормального та повноцінного обліку мобілізаційних ресурсів країни. Штрих-код у військовому квитку є обов’язковим і повинен бути проставлений протягом 60 днів після ухвалення закону.
- За словами речника, відсутність штрих-коду може свідчити про те, що дані про особу не оновлені або що вона ухиляється від виконання обов'язків.
- Лазуткін також зазначив, що особам, які зняті з військового обліку за станом здоров'я та мають статус непридатних до військової служби, оновлювати дані не потрібно.