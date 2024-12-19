Мобілізація в Україні: що потрібно робити після вручення повістки

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. військовозобов'язаним віком від 25 до 60 років можуть вручити повістку.

Існують певні правила вручення повісток та дії, які потрібно зробити після цього. Про це пише 24 Канал із посиланням на Факти ICTV.

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Що робити, якщо видали повістку

Адвокатка юридичної компанії Riyako&partners Катерина Аніщенко розповіла деталі цього процесу.

Вадливо насамперед розуміти, що повістка – це письмовий документ, який повинен містити ім’я особи та інформацію щодо звернення у ТЦК. Крім цього, відповідно до нового законодавства, повістки не обов’язково віддавати в руки, адже їх можна надсилати поштою.

Повістку можуть вручити у будь-якому місці.

Що повинно бути у повістці:

ПІБ військовозобов’язаної особи, дата її народження;

найменування ТЦК або його відділів, певних підрозділів;

мета виклику до ТЦК;

день, час та місце, куди повинен прибути військовозобов’язаний;

підпис посадової особи, яка видає документ, і його дата;

реєстраційний номер документа;

попередження про наслідки, якщо людина не з’явиться у зазначений час до ТЦК.

Представники ТЦК можуть звернутись із вимогою надати документи для перевірки, однак у такому випадку вони теж мають показати свої.

Також представники ТЦК можуть користуватися камерами під час вручення повісток на вулицях. Це пов'язано із великою кількістю зафіксованих правопорушень з боку працівників ТЦК та з боку військовозобов'язаних.

Під час вручення повістки військовозобов'язаний може або взяти її, або відмовитись від неї.