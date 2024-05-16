У чому різниця між "Оберегом" і е-кабінетом: які дані про військовозобов'язаних містять реєстри

В Україні у межах цифровізації армії вже працює реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Найближчим часом також запустять й електронний кабінет.

Варто зазначити, що, попри роботи в одному напрямку, "Оберіг" та е-кабінет мають різні завдання. У чому різниця та які дані про військовозобов'язаних зберігаються в реєстрах – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що таке "Оберіг", і яке завдання реєстру

Електронна база даних "Оберіг" містить інформацію про призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Ця база наповнюється як даними з державних реєстрів, так і інформацією, зібраною працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Впровадження цієї системи є необхідним для контролю за процесами військового обліку.

"Оберіг" збирає персональні дані, включаючи ПІБ особи, місце проживання, дата народження, сімейний стан, освіта, місце роботи, паспортні дані, номер ІПН, військово-облікова спеціальність, звання тощо.

Доступ до роботи з реєстром "Оберіг" мають кваліфіковані оператори. Кожну свою дію вони засвідчують електронним підписом. Як пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, це допомагає уникати корупційних ризиків та швидко виявляти аномальну активність, наприклад, зняття з обліку.

Вона також зазначила, що обмежена кількість співробітників ТЦК, які мають допуск до державної таємниці, відповідають за внесення критично важливої інформації в реєстр. Власником "Оберіг" є Міністерство оборони, а розпорядниками такі структури, як Генеральний штаб Збройних сил, Служба безпеки України та розвідка.

А що ж таке електронний кабінет військовозобов'язаного

Е-кабінет – це відокремлений персональний вебсервіс, реалізований через мобільний додаток, потрібний для уточнення облікових даних військовозобов'язаного. Запуск електронного кабінету заплановано на 18 травня.

Як зазначив Федів Веніславський, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, спочатку електронний кабінет буде запущено в тестовому режимі. Цей тестовий період триватиме 30 днів до початку повноцінної роботи в червні 2024 року. Проте вже з 18 травня українці матимуть можливість дистанційно оновлювати свої дані.

Згідно з новим законом про мобілізацію з 18 травня чоловіки віком 18 – 60 років зобов'язані уточнити дані протягом 60 днів. І зробити це через додаток зручніше, ніж годинами простоювати в чергах до ТЦК.

Електронний кабінет буде доступний на смартфонах з операційними системами iOS та Android. Користувачі можуть завантажити додаток з App Store або Google Play.

Щоб отримати доступ до додатка, користувачі повинні увійти в систему за допомогою свого BankID та надати основну інформацію, включаючи номер телефону, адресу електронної пошти та адресу проживання. Саме ця інформація насамперед потрібна для уточнення до 16 липня.

Реєстрація в е-кабінеті є добровільною. Повістки через кабінет не розсилатимуть, однак, якщо військкомат потребуватиме додаткових даних або ж направити особу на військово-лікарську комісію, то це зроблять за допомогою повістки. В електронному кабінеті також може бути надана інформація про дату та час проходження медичної комісії.

Крім того, українці, які проживають за кордоном, також можуть скористатися електронним кабінетом для актуалізації своєї інформації. Це необхідно відповідно до закону про мобілізацію, щоб уникнути будь-яких обмежень у наданні консульських послуг.

Які дані в "Оберіг" і е-кабінет, як взаємодіють реєстри

"Оберіг" розширює обмін даними з низкою державних реєстрів. На цей час туди підтягується інформація з реєстрів:

Державної податкової служби;

Державної реєстрації актів цивільного стану;

Державної судової адміністрації;

Державної прикордонної служби;

Міністерства освіти та науки;

Державної міграційної служби.

У процесі підключення до "Оберіг" перебуває й реєстр Пенсійного фонду, який передаватиме дані про досвід роботи особи, а також в якій галузі та чим вона займалася. Триває робота щодо налагодження взаємодії з Мінцифри, щоб запустити електронні облікові документи.

Відповідно, в е-кабінеті військовозобов'язаний зможе побачити такі дані з "Оберега":

ПІБ;

вид військового обліку/дата виключення;

категорія обліку;

дата народження;

відстрочка/бронювання/дата закінчення;

постанова військово-лікарської комісії (і дата);

звання;

військово-облікова спеціальність;

індивідуальний податковий номер;

номер у системі "Оберіг";

ТЦК, у якому особа стоїть на обліку;

розшук або відсутність у розшуку.

У разі виявлення будь-яких неточностей у ваших даних, можна звернутися до служби підтримки для їх оновлення. Початкова процедура передбачає оновлення контактної інформації, такої як номер телефону, електронна пошта та адреса проживання, а потім виправлення решти даних здійснюватиметься через платформу електронного кабінету.

Наскільки заповнили "Оберіг", і які функції має реєстр

Реєстр містить оцифровану інформацію про військовозобов'язаних у всіх 24 регіонах України та Києві. Станом на травень 2024 року, за словами Катерини Черногоренко, зроблено понад 40 мільйонів запитів на отримання чи верифікацію даних.

Працює це в такий спосіб. Якщо при оцифруванні особистої справи видно, що особа оновлювала дані 10 років тому, то перш ніж викликати її за повісткою, подаються запити до інших реєстрів, щоб отримати актуальні дані.

"Оберіг" не лише отримує інформацію, а й передає. Наприклад, зараз це працює на кордоні, коли прикордонники уточнюють дані особи, яка виїжджає з країни. Надалі така взаємодія буде з поліцією та міграційною службою.

Зазначимо, в "Оберіг" є окреме поле про статус повістки. А саме коли вона була вручена та який статус (з'явилася особа чи ні). Вручення повістки залишається тим самим – особисто в руки та під підпис. Під час перевірки документів представники ТЦК та поліції також зможуть використати планшети з доступом до "Оберіга", щоб звірити облікові дані.

Надалі планується обмін даними з реєстром МОЗ, щоб зробити процес проходження військово-лікарської комісії цифровим. Робота ще ведеться і всі деталі будуть згодом, додала Черногоренко.

Як тільки буде налагоджено взаємодію з усіма реєстрами, "Оберіг" зможе отримувати всю необхідну інформацію автоматично. Очікується, що ТЦК контактуватимуть із військовозобов'язаними лише в окремих випадках. Однак деякі дані все одно доведеться звіряти особисто і для цього військкомати викликатимуть призовників, військовозобов'язаних та резервістів.