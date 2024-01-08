Чи будуть блокувати банківські картки ухилянтам: пояснення від НБУ

У Верховній Раді нещодавно зареєстрували новий законопроєкт про мобілізацію і проходження військової служби. Серед пропозицій - фінансове обмеження ухилянтів. Водночас у документі розглядають варіант відстеження громадян, які підлягають призову, за допомогою банківських карток.

Законодавство щодо банківської таємниці не дозволяє обмежувати фінансові операції тих, хто не з'явився до ТЦК. Втім, такі дії передбачені новим законопроєктом про мобілізацію. Про це в ефірі телемарафону повідомила перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова.

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В НБУ сподіваються, що до блокування карток не дійде

Рожкова пояснила, що на сьогодні будь-яка інформація, яка є в банках і стосується кожної конкретної особи, може розкриватися в більшості випадків за рішенням суду. За її словами, окремі правоохоронні органи мають більше можливостей, але все ж таки вони не безмежні навіть для них.

Вона також пояснила, що у межах того законодавчого поля, яке існує на сьогодні, такої можливості не фіксують.

Рожкова запевнила, що хоча банки мають багато інформації про клієнтів, переміщення громадян все ж можна відслідковувати й без цього, зокрема за допомогою номера телефону. Заступниця глави НБУ запевнила, що не обов'язково дивитися в картку і переглядати те, де саме відбувалися ті чи інші транзакції.

Я не думаю, що нам слід вдаватися до таких фінансових репресій. Мають бути задіяні інші механізми,

– наголосила Рожкова.

Вона нагадала, що Україна є цифровою країною, яка має Дію. Майже всі громадяни є зареєстрованими та ідентифікованими у цьому застосунку. За її словами, для відслідковування тих, хто уникає призову, повинні бути задіяні бази даних та інформація ТЦК.

Нацбанк готовий обговорити це питання із чиновниками

Глава НБУ Андрій Пишний заявив в ефірі телемарафону, що Національний банк України готовий долучитися до консультацій у Верховній Раді щодо фінансових норм законопроєкту про мобілізацію.

Я думаю, що в процесі його опрацювання в парламенті у нас повинні відбутися дискусії та обмін думками,

– зазначив Пишний.

Як зазначив глава НБУ, питання мобілізації не входять до компетенції Нацбанку, оскільки це питання Кабміну, Міноборони та Генштабу. Але в законопроєкті передбачені фінансові обмеження для ухилянтів, тому НБУ готовий включитися в процес.

За його словами, ця дискусія "виведе нас на оптимальний варіант формулювань законопроєкту".

Що відомо стосовно нового проєкту закону про мобілізацію