Не тільки штраф: адвокат пояснив, що саме чекає на тих, хто не оновив дані до 16 липня
До 16 липня всі військовозобов'язані громадяни мають оновити свої облікові дані. За порушення норм закону загрожує штраф.
Втім, військовозобов'язані можуть отримати за неоновлення даних не тільки штраф. Про це в ефірі "Київ24" розповів адвокат Олег Мицик, передає 24 Канал.
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Яка відповідальність за неоновлення даних
Правник зауважив, що в червні були внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів №560, в якій, зокрема, розписали спосіб відправлення повісток.
Тобто якщо громадянин оновив дані, він повістку отримав за місцем, яке вказав при оновленні. Якщо він не оновив дані, то повістка прийде за місцем, яке є задекларованим. Тобто особа все одно однаково отримає повістку. І люди, які з якихось міркувань не хочуть оновити дані, мають нове адміністративне правопорушення, за яке отримають штраф,
– підкреслив Олег Мицик.
Зауважимо, що за порушення правил військового обліку загрожує штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень для громадян. Для офіційних осіб та організацій — від 34 000 до 59 500 гривень.