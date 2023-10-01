Загальна мобілізація в Україні: чи зміниться щось для чоловіків та жінок з 1 жовтня

В Україні продовжили мобілізацію до 15 листопада. З 1 жовтня жінки медичних спеціальностей мають стати на військовий облік.

Особливих змін на законодавчому рівні у мобілізації чоловіків наразі не планується. А ось щодо жінок – то від сьогодні деяким з них треба буде стати на військовий облік.

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Чи каратимуть жінок, які не стануть на військовий облік

Юрист Ростислав Кравець вважає, що теоретично жінкам фармацевтичних або медичних спеціальностей, які не стануть на військовий облік, можуть виписати штраф.

: За законом, якщо жінки не звернуться до ТЦК протягом місяця з дня завершення медичного вузу, на них очікує штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень. Мають штрафувати також і керівників підприємств, де є не обліковані військовозобов'язані жінки.

Однак практично – це немає сенсу. Адже в Україні давно існує закон, який зобов'язує усіх жінок після закінчення медичних училищ або інститутів ставати на облік. Втім, до сьогодні ані роботодавці, ані представники ТЦК не слідкували за цим процесом.

Тому строк притягнення до адміністративної відповідальності жінок-медиків вже сплив.

Які документи потрібні, аби жінкам стати на військовий облік

Щоб стати на військовий облік, жінки-медики повинні прибути до ТЦК та подати наступний пакет документів:

заява про взяття на облік;

паспорт або ID-картка;

ідентифікаційний номер;

документ про здобуття спеціальності/професії;

довідка з роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює;

свідоцтво про народження дітей/документ про опіку;

свідоцтво про шлюб;

фотокартки 3×4.

Після подачі необхідних документів на жінку заведуть особову справу. Потім вона має пройти ВЛК, де її визнають придатною / непридатною до військової служби.

Мобілізація жінок: що відомо