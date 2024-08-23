Це неприпустимо, – Шмигаль розкритикував дії ТЦК щодо водіїв з рейсів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив невдоволення роботою ТЦК. Він просить Міністерство оборони роз'яснити співробітникам військкоматів неприпустимість зняття водіїв із рейсових автобусів.

Про це Денис Шмигаль заявив на "годині запитань до уряду". Він наголосив, що подібні ситуації не мають повторюватися.

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Шмигаль звернувся до Міноборони

За словами прем'єр-міністра працівники ТЦК вчиняють неприпустимі дії.

Коли знімають ТЦК водіїв із бусів. Також неприпустима ситуація, коли їде просто рейсовий автобус і водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі ситуації не повторювалися,

– заявив він.

Що відомо про останні скандали з ТЦК