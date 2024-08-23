Це неприпустимо, – Шмигаль розкритикував дії ТЦК щодо водіїв з рейсів
23 серпня 2024, 15:34Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс-Україна
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив невдоволення роботою ТЦК. Він просить Міністерство оборони роз'яснити співробітникам військкоматів неприпустимість зняття водіїв із рейсових автобусів.
Про це Денис Шмигаль заявив на "годині запитань до уряду". Він наголосив, що подібні ситуації не мають повторюватися.
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Шмигаль звернувся до Міноборони
За словами прем'єр-міністра працівники ТЦК вчиняють неприпустимі дії.
Коли знімають ТЦК водіїв із бусів. Також неприпустима ситуація, коли їде просто рейсовий автобус і водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі ситуації не повторювалися,
– заявив він.
Що відомо про останні скандали з ТЦК
- У ЗМІ повідомляли, що на Рівненщині працівники Гощанського ТЦК начебто викрали й катували волонтера Олександра Мандигру. В ОК "Захід" прояснили ситуацію.
- В Ужгороді водія автобуса забрали представники військкомату разом з поліцією посеред ночі з готелю. Чоловік привіз дитячу команду з Вінниці на спортивні змагання з тхеквондо.
- У Тернопільській області представники районного ТЦК налагодили схему уникнення мобілізації для військовозобов'язаних. За місяць вони "заробляли" від 100 до 150 тисяч доларів.
- Жінка розповіла мережі, що її чоловіка нібито викрали працівники ТЦК та саму залиши на дорозі з дитиною.