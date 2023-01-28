Кого найбільше зараз потребує армія, і деталі мобілізації: у ЗСУ відповіли на топзапитання

28 січня 2023, 12:51
Читать новость на русском

Наразі ЗСУ найбільше потребують фахівців для нових зразків озброєння. Їх Україна отримає від держав-союзниць.

Роман Горбач – начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ – розповів деталі. Він наголосив, що армія наразі потребує фахівців для нових зразків озброєння та для поповнення втрат.

Зверніть увагу Для ЗСУ немає жодних застережень щодо ударів по території Росії, – Данілов

Хвиль мобілізації – немає

Окрім того, у ЗСУ зауважили, що жодних хвиль мобілізації немає. Вона почалася ще 24 лютого 2022 року й триває. 

Горбач наголосив, що на першочерговому етапі черги були дуже великі. Тоді територіальні центри не справлялися з чергами добровольців. Водночас станом на січень 2023 обсяги мобілізації у рази зменшилася. 

Як відбувається процес призивання

Горбач зауважив, що насамперед мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями. 

  • Людей, які раніше не пройшли службу, можуть призвати виключно в навчальні центри. Там їх навчають за визначеними спеціальностями. А лише тоді – відправляють до військових частин на конкретні посади. 
  • Відразу відправити до бойових військових частин можуть виключно людей, які мають досвід військової служби, а також – нетривалу перерву у проходженні служби.

Військовий облік в Україні вели у мирний час. Наразі його продовжують вести. Горбач пояснив, що без обліку військовозобов'язаних у запасі не змогли б провести мобілізацію. 

Всіх людей, яких викликають до територіальних центрів комплектування, чекають лише з метою уточнення військово-облікових даних. 

І тільки після того, якщо він підлягає мобілізації, цей громадянин відправляється на медичну комісію, і у разі придатності до військової служби тільки в тому випадку його можуть мобілізувати,
– мовиться у повідомленні.

Залужний задонатив на ЗСУ мільйон доларів

Валерій Залужний задонатив на ЗСУ мільйон доларів. Головнокомандувач ЗСУ отримав гроші у спадок від Григорія Степанця – українця, який мешкав у США. 

Залужний зауважив, що все життя віддав ЗСУ й ані миті не вагався, що робити зі спадком. 

Автор: Мар'яна Бекало