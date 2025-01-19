Мобілізація не покриває потреби ЗСУ, – Сирський заявив про потребу збільшити особовий склад
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про необхідність збільшення особового складу в механізованих бригадах, оскільки поточна мобілізація не покриває всіх потреб війська.
- Сирський наголосив на важливості збереження спеціалістів на їхніх позиціях, щоб уникнути переведення військових з дефіцитних спеціальностей, таких як авіатехніки, у піхотні бригади.
В Україні у 2025 році триває мобілізація. Однак головнокомандувач ЗСУ переконаний, що вона не покриває всіх потреб війська.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Олександра Сирського Андрію Цаплієнку.
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Що Сирський думає про мобілізацію
Олександр Сирський заявив, що потрібно підняти кількість особового складу в механізованих бригадах.
Потреби і можливості мобілізації, на жаль, не покривають цю потребу,
– наголосив він.
Головком зауважив, що саме тому в армії проводять заходи щодо зменшення нашого логістичного компонента, складника забезпечення і обслуговування – але в розумних межах. "Штаби знають ці задачі, вони провели розрахунки", – додав він. За словами Сирського, важливо реагувати, аби не допустити потрапляння на фронту конкретних фахівців.
Йдеться про скандал з переведенням військових Повітряних сил у піхотні бригад. За словами генерала, спеціалісти, які кілька місяців чи років навчалися і здобували досвід на дефіцитних спеціальностях, як, наприклад, авіатехніки, не можуть бути переведені в піхоту.