"Буде більше охочих": Сирський сказав, що могло би розв'язати проблему мобілізації в Україні
- Олександр Сирський зазначив, що збільшення фінансової мотивації для чоловіків могло б вирішити проблему мобілізації в Україні.
- Опитування показало, що для більшості молодих чоловіків головною мотивацією є великі грошові виплати.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський висловився про мобілізацію. Він зауважив, що перекидання більшої кількості військ на фронт залишається серйозною проблемою.
Водночас додав, що "все, що пов’язано з мобілізацією, є дуже конфіденційною інформацією". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв’ю Washington Post.
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Що сказав Сирський про мобілізацію?
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський припустив, що збільшення фінансової мотивації для чоловіків могло б розв'язати проблему мобілізації в Україні.
За його словами, нещодавнє опитування, яке оцінювало програму контрактів для 18 – 24-річних чоловіків, показало, що для більшості респондентів головною мотивацією є великі грошові виплати.
Сирський вважає, що якщо їх збільшити, то охочих буде більше. Проте визнає, що в цьому питанні Росія має значно більше ресурсів, аби платити чоловікам, які укладають контракт із російською армією.
Зазначимо, що раніше Сирський також заявив, що мобілізація не повинна бути шоком, і анонсував зміни у роботі ТЦК та СП. Він наголосив на необхідності дотримання законності та прозорості у процесі мобілізації, а також на викритті корупціонерів та порушників.