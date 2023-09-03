Чи мобілізують в Україні здобувачів другої освіти: у Раді роз'яснили заяву Данілова

В Україні обговорюють доцільність відстрочки від мобілізації для студентів, які здобувають другу освіту. У Раді не виключають ймовірність мобілізації студентів старше 25 років.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак прокоментував заяву секретаря РНБО Олексія Данілова. Останній заявляв, що Міносвіти вирішуватиме: якщо чоловік може служити, то чи почекає навчання.

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Заборона на другу освіту буде порушенням конституційних прав

Сергій Бабак наголосив, що питання доцільності другої вищої освіти для чоловіків дійсно може вирішити лише Верховна Рада і Міністерство освіти.

Водночас він запевнив, що його комітет не буде ініціювати жодних обмежень по доступу чоловіків до другої, третьої чи будь-якої наступної освіти.

Бабак підкреслив, що такі обмеження будуть порушенням конституційного права на освіту.

Чи можуть мобілізувати студентів старше 25 років

Водночас він не виключає мобілізації чоловіків старше 25 років, які навчаються в закладах освіти.

Станом на зараз, якщо вони навчаються на денній чи дуальній формі таких чоловіків не можуть мобілізувати.

Сергій Бабак заявив, що ситуація може змінитися, якщо Генштаб, або Міноборони, або Комітет нацбезпеки і оборони Ради ухвалять таке рішення та ініціюють зміни в законодавство про мобілізацію.

Він зазначив, що це не порушить конституційне право на освіту, але дасть можливість їх мобілізувати.

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