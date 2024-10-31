Скільки часу ще триватиме загальна мобілізація в Україні за оновленими правилами

В Україні воєнний стан та загальна мобілізація були введені з 24 лютого 2022 року. Днями їх вкотре продовжили ще на 90 днів.

Таким чином вони триватимуть до 8 лютого 2025 року. Видання NV пояснило, кільки ще триватиме мобілізація в Україні.

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Скільки триватиме мобілізація

Закон дозволяє ввести воєнний стан та загальну мобілізацію на 90 днів. Однак також передбачено механізм їхнього продовження.

"Воєнний стан та загальну мобілізацію вводить президент України на термін до 90 днів. Після цього для продовження стану необхідно, щоб Верховна Рада законом продовжила і воєнний стан і мобілізацію. Відповідну процедуру в Україні з 24 лютого вже провели 11 разів, з серпня воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили на 90 днів", – пояснює видання.

Останнім указом президент продовжив мобілізацію до 8 лютого 2025 року.

Таким чином з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд продовжував мобілізацію:

з 24 лютого по 25 травня 2022 року;

з 25 травня по 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня по 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада 2022 року по 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого по 20 травня 2023 року;

з 20 травня по 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;

з 15 листопада 2023 року до 14 лютого 2024 року;

з 15 лютого до 13 травня 2024 року;

з 14 травня до 11 серпня 2024 року;

з 12 серпня до 9 листопада 2024 року;

з 10 листопада 2024 року до 8 лютого 2025 року.

В указі президента про введення воєнного стану також зазначаються обмеження конституційних прав на цей період. Вони можуть відбуватися до кінця воєнного стану, який закінчиться або за указом президента, або у випадку закінчення 90 днів терміну продовження.