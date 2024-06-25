Із понад 2 мільйонів: скільки людей придатні до призову після оновлення даних

З 18 травня 2024 року свої дані оновили майже 2,3 мільйона військовозобов'язаних. Значна частина із них придатна до призову на військову службу.

Йдеться про 1,1 мільйона військовозобов'язаних. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, пише 24 Канал.

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Значна частина військовозобов'язаних оновила дані через Резерв+

Лазуткін розповів, що багато із тих, хто оновив свої дані, є заброньованими або мають право на відстрочку.

"Це важлива інформація, тому що багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Тобто мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими і, відповідно, стати до лав Сил оборони", – пояснив він.

За словами Лазуткіна, додаток Резерв+ має популярність серед українців. Адже уже близько 2,3 мільйона українців оновили свої дані, 1,78 мільйона з яких – саме через Резерв+.

Зрозуміло, що найближчими днями вони не зможуть допомогти тим військовослужбовцям, які боронять нашу країну, але в перспективі це дуже важливо, бо йдеться про поліпшення військового обліку. Країна має знати, на кого розраховувати під час захисту,

– додав речник Міноборони.

Додамо також, що сам задум застосунку Резерв+ не був доведений до кінця. Через це успішне онлайн оновлення даних не забезпечить військовозобов'язаного від походу до ТЦК. До того ж представники військкоматів, зустрівши десь на вулиці, також можуть забрати людину для уточнення або для проведення ВЛК.