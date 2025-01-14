Порушення правил мобілізації: у ТЦК сказали, скільки може тривати адміністративне затримання

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Водночас правила мобілізації іноді порушують.

️Заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві ТЦК та СП майор Лариса Козак заявила, що адміністративне затримання за порушення правил мобілізації може тривати до 3 годин. Про це пише 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

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Можливі й інші випадки

Водночас Козак уточнила, що можуть бути інші випадки при інших обставинах.

В разі якщо громадянин чинить непокору із застосування фізичного впливу до військовослужбовців в тому числі термін такого затримання може тривати навіть 3 доби,

– сказала вона.

Раніше вона сказала, що у приміщенні ТЦК можуть лише обмежити використання засобів зв'язку.

За словами Козак, співробітники територіальних центрів комплектування не мають права забирати телефони. Проте варто враховувати, що приміщення ТЦК є режимним об'єктом, де проводяться роботи з певним документообігом. Окрім цього, там є комп'ютери, що мають обмежений доступ.