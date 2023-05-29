Загальна мобілізація в Україні: чи можуть призвати всіх членів сім'ї

Верховна Рада на початку травня продовжила мобілізацію ще на 90 днів. Чоловіків віком 18 – 60 років можуть призвати до лав ЗСУ. Але є винятки.

У зв'язку з повномасштабною агресією Росії в українців виникає багато питань щодо призову. Юрист Ростислав Кравець розповів, скільки родичів можуть підлягати під мобілізацію.

До теми Чи можуть роздавати повістки за кордоном: юрист дав чітку відповідь

Яку кількість людей можуть мобілізувати з однієї родини

Адвокат заявив, що в українському законодавстві не визначено точної кількості осіб, яких можна призивати. Так само немає заборони на призов усіх членів однієї родини. За словами Кравця, якщо уся сім'я підлягає під мобілізацію, то усіх цих родичів можуть призвати на службу до ЗСУ.

Відповідно, можуть мобілізувати усіх. І чоловіка, і дружину, і повнолітніх дітей,

– зазначив правозахисник.

Які існують винятки

Також юрист розповів про винятки. Усіх членів родини не можуть мобілізувати, якщо ця сім'я виховує неповнолітніх дітей. Окрім цього під мобілізацію не підпадають ті особи, в яких члени родини загинули або зникли безвісти через війну з Росією.

Мова йде про таких близьких родичів, як чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дідусь, бабуся, рідний брат та сестра. Брати та сестри можуть бути повнорідними чи неповнорідними.

Більше корисної інформації про мобілізацію