В одному з ТЦК розповіли, скільки може тривати мобілізація в Україні

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. В цей час призову підлягають військовозобов'язані чоловіки, які отримують повістки.

В Україні планують продовжити воєнний стан та мобілізацію на 90 днів із 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року. Голосування у Верховній Раді відбудеться на наступному пленарному тижні після прийняття указів РНБО та внесення їх президентом, передає 24 Канал.

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Скільки може тривати мобілізація

У Харківському обласному ТЦК та СП пояснили, що загальну мобілізацію на всій території нашої держави було оголошено на тлі повномасштабного вторгнення Росії з 24 лютого 2022 року:

у зв'язку з військовою агресією Росії проти України;

з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової та мобілізаційної готовності Збройних сил України та інших військових формувань;

на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони України;

відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України;

відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України; указом президента України №69/202;

Так, строк проведення загальної мобілізації періодично продовжується згідно з указами президента України.

"На Харківщині, як і на всій території України, мобілізаційні заходи не припиняються", – підсумували у ТЦК.