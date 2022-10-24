Скільки служать мобілізовані під час повномасштабної війни

В Україні продовжили воєнний стан до 21 листопада. Втім, влада може збільшити ці терміни, а також продовжити загальну мобілізацію. Важливо, що строки служби під час повномасштабної війни визначені у законодавстві.

Так, на всій території України вже 8 місяців триває загальна мобілізація. Призову підлягають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років. Перш за все, ті, хто має військовий досвід. Скільки служать мобілізовані під час війни інформує 24 канал.

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Від чого залежать строки служби під час війни

Строк військової служби та порядок звільнення визначені у Законі "Про військовий обов'язок і військову службу" та Положеннях про проходження громадянином військової служби у ЗСУ.

Зокрема, закінченням проходження військової служби вважають день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

Однак, під час воєнного стану мобілізовані несуть службу до:

закінчення особливого періоду – війни;

оголошення відповідного рішення про демобілізацію.

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Відпустки під час воєнного стану

Відповідно до українського законодавства на час дії воєнного стану відпустки для військовослужбовців скасовуються. Втім, передбачена низка винятків.

Військовослужбовцям можуть надавати відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин. При цьому грошове забезпечення зберігається. Однак, відпустка може тривати не більше, ніж 10 днів.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт , після прийняття якого українські військовослужбовці зможуть брати відпустку 90 днів на рік. Також наші захисники зможуть виїжджати за кордон, аби зустрітися з сім'єю.

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Володимир Зеленський відтермінував демобілізацію

30 вересня президент України скасував осінній призов на строкову військову службу. Глава держави відтермінував демобілізацію. Відповідний указ оприлюднили на сайті президента.

Зокрема, зміни передбачають, що військовослужбовці, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби, будуть звільнені в запас у жовтні – грудні 2022 року. Втім, не раніше оголошення демобілізації.

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