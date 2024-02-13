Ухилення від мобілізації: в Нацполіції розповіли, скільки таких справ розслідують

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, тому військовозобов'язані можуть бути призвані для захисту України на фронті. Водночас дехто обирає шлях ухиляння від мобілізації, хоч за це й передбачено покарання.

Перший заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе розповів наскільки поліція залучена до розшуку ухилянтів. За його словами, ці кримінальні провадження розпочинаються за ініціативою ТЦК, однак після цього поліцейські починають працювати за певними процедурами.

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Розслідують майже 10 тисяч проваджень

Цуцкірідзе зазначив, що було проведено низку нарад з представниками Міноборони, затвердили спільні алгоритми стосовно того, яким чином будуть діяти, в чому полягає їхня робота, а в чому робота поліції.

Розслідується близько 9400 проваджень щодо ухилення від мобілізації. До суду скеровано 2600 проваджень.

Дещо повільно такі справи розглядаються в судах, ми розуміємо, що на суддів велике навантаження, але вже є й вироки. У 2022 році винесено 250 вироків, у 2023 – близько 300,

– зауважив перший заступник голови Нацполіції.

Найбільша кількість кримінальних проваджень з ухилення від мобілізації розслідується у прикордонних областях – Одеська, Закарпатська, Львівська, Чернівецька.

Важливо розібратися

Цуцкірідзе сказав, що переважна більшість чоловіків, які ухиляються від мобілізації отримують умовні терміни покарання. Суди враховують моральний стан, якісь етичні речі, наявність родичів, які знаходяться на утриманні цих людей, дітей, їхні аргументи щодо непридатності до служби, хоча медична комісія надає довідку, що він придатний.

Водночас він наголосив, що потрібно розподіляти, коли настає сам момент ухилення. Зокрема, за його словами, якщо це перша повістка і чоловік просто не з’явився треба з’ясувати, чому так сталося.

Бо у нас же багато внутрішньо переміщених осіб, довести, що така людина отримала повістку надзвичайно складно. І що був умисел направлений на ухилення від мобілізації,

– зауважив перший заступник голови Нацполіції.

Поліція також встановлює, чи було відомо людині про повістку.

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