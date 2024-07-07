В Міноборони розповіли, скільки українців оновили свої дані

За новиним законом, усі військовозобов'язані в Україні мають оновити свої дані до 16 липня. Наразі кількість оновлень сягнула майже 3,2 мільйона.

Оновити дані призовники, військовозобов'язані та резервісти можуть через електронний кабінет військовозобов’язаного Резерв+, ЦНАП або у ТЦК та СП. Статистику оновлення даних опублікували у Міністерстві оборони України.

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Скільки українців оновили дані

За інформацією Ситуаційного центру Міноборони, за тиждень (з 01 по 07 липня) облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП оновили ще 569 397 громадян.

Загалом, станом на 7 липня 2024 року, кількість оновлень сягнула майже 3,2 мільйона,

– додають у міністерстві.

З 19 червня у застосунку також доступний QR-код, який після оновлення даних згенерує всю інформацію щодо військовозобовʼязаного і має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ.

Передусім слід оновити:

адресу проживання;

контактний номер телефону;

адреси електронної пошти (за наявності).

Після 16 липня ТЦК направлятимуть повістки поштою

З 16 липня ТЦК буде направляти повістки на останнє відоме місце реєстрації військовозобов’язаного, який не оновив дані. І така повістка буде вважатися врученою, бо вона відправлена на останню відому адресу.

Навіть якщо адресат не отримав або відмовився отримувати документ, то вона все одно буде вважатися врученою. У такому разі ТЦК знову надішлють особі ще одну повістку. Після неотримання двох повісток ТЦК може звернутися в поліцію з проханням здійснити адміністративне затримання.