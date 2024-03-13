"Податок на боягузтво" ще ніде не спрацював, – спікер Ради про ідеї щодо економічного бронювання

Руслан Стефанчук заявив, що не знає країн, де б спрацювало економічне бронювання від мобілізації. Водночас на одного воїна, який захищає Україну, повинно бути вісім осіб, котрі забезпечать його економічне утримання.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук допускає можливість зміни системи бронювання громадян від мобілізації залежно від рівня доходів особи. Однак сам Стефанчук ставиться до такої ідеї скептично. Про це спікер Верховної Ради заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Свого часу, в 12-му чи 13-му столітті в Англії існував такий податок на боягузтво, коли платили гроші, щоб не йти в рицарі. І цей податок продовжувався в багатьох країнах. Я не знаю історично країну, де це спрацювало. Це моє бачення,

– пояснив Стефанчук.

Водночас голова Верховної Ради погодився з оцінкою прем'єра Дениса Шмигаля, що на одного військового, який захищає Україну, повинні працювати вісім осіб, котрі економічно забезпечать його утримання. Якщо це співвідношення стає меншим, то ефективність падає.

Крім того, як зазначив глава Уряду, наразі вивчаються питання сплати податків, офіційної зарплати, яка для бронювання має бути середньою або вищою за середню.

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