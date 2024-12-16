Зниження мобілізаційного віку в Україні: в уряді прокоментували заяви міжнародних партнерів

В Україні неможливо знизити мобілізаційний вік лише через бажання міжнародних партнерів. Для мобілізації з 18 років наразі немає ні системи планування, ні навчання, ні необіхдного оснащення.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву віцепремʼєрки з питань євроінтеграції та міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної, яку цитує Суспільне.

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Міжнародні партнери пропонували знизити мобілізаційний вік в Україні

Раніше в Сполучених Штатах Америки Україні пропонували знизити мобілізаційний вік до 18 років. На думку партнерів, це може допомогти посилити Збройні Сили України, адже Росія не зупиняє мобілізаційні процеси і нарощує кількість людей на фронті.

Проте, за словами Ольги Стефанішиної, таке відповідальне рішення не може бути продиктоване посадовцями Білого дому або ж іншими партнерами.

Це не позиція – це реальність. Воїни мають бути забезпечені. Я особисто сприймаю це як бажання зняти відповідальність за ті домовленості, які були раніше, –

зазначила Стефанішина в коментарі журналістам.

Тема мобілізації громадян із 18 років вже обговорювалася на зустрічах із посадовцями Європейського Союзу. Тоді віцепрем'єрка відповіла, що в Україні немає відповідної підготовки та можливостей, щоб знизити мобілізаційний вік.

Позиція України щодо мобілізації з 18 років