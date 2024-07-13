Чи повинні особи з довічною інвалідністю оновлювати дані у ТЦК: пояснення юристки

В Україні всі військовозобов'язані українці мають оновити свої дані в ТЦК та СП до 16 липня. Юристка пояснила, чи поширюється нова вимога закону про мобілізацію на осіб з довічною інвалідністю.

Як пояснила юристка Галина Токмач, вимога нового закону щодо оновлення облікових даних не стосується категорій осіб, яких було виключено з військового обліку. Тобто вона не поширюється на людей, яким інвалідність встановлена довічно.

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Чи зобов'язані люди з довічною інвалідністю оновити дані

За її словами, якщо у військово-обліковому документі вказано, що людина була визнана непридатною до проходження військової служби зі зняттям з військового обліку, то немає потреби оновлювати дані.

. Відповідно до статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" не передбачено взяття на облік тих, хто був з нього знятий або виключений згідно з рішенням військово-лікарської комісії.

Однак усі інші категорії військовозобов'язаних зобов'язані якомога швидше оновити свої дані. Це можна зробити, навідавшись до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за місцем проживання.

Також оновити дані можна за допомогою власного електронного кабінету у застосунку "Резерв+" або у ЦНАПі (центр надання адміністративних послуг). Нагадаємо, що штрафи для тих, хто не оновить свої дані, можуть становити від 17 000 до 25 500 гривень у воєнний час.