Мобілізація в Україні: кого можуть зняти з військового обліку
16 листопада 2023, 18:13Читать новость на русском
Воєнний стан в Україні продовжили щонайменше до 14 лютого 2024 року. Також в Україні триває загальна мобілізація. Чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку та долучитися до лав ЗСУ.
Водночас є певні категорії громадян, яких можуть зняти з військового обліку. Це передбачає стаття 37 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу".
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З військового обліку призовників можуть зняти українців, які:
- вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;
- вибувають на строк понад три місяці за межі України;
- взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на облік військовозобов'язаних;
- отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;
- припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу";
- виконали обов'язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів.
З військового обліку військовозобов'язаних можуть зняти укранців, які:
- вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;
- прийняті на службу до Національної поліції України, Служби судової охорони, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України;
- вибули на строк понад трьох місяців за межі України.