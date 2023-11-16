Мобілізація в Україні: кого можуть зняти з військового обліку

Воєнний стан в Україні продовжили щонайменше до 14 лютого 2024 року. Також в Україні триває загальна мобілізація. Чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку та долучитися до лав ЗСУ.

Водночас є певні категорії громадян, яких можуть зняти з військового обліку. Це передбачає стаття 37 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу".

Зверніть увагу Чи дійсна виписана "на коліні" повістка: чітку відповідь дали у ТЦК

З військового обліку призовників можуть зняти українців, які:

вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;

вибувають на строк понад три місяці за межі України;

взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на облік військовозобов'язаних;

отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;

припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу";

виконали обов'язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів.

З військового обліку військовозобов'язаних можуть зняти укранців, які: