У ТЦК пояснили, чому виникають конфлікти під час вручення повісток

У Полтавському обласному ТЦК та СП прокоментували конфлікти з цивільними на вулицях під час вручення повісток. Зокрема, пояснили, чому саме вони виникають.

Про це в інтерв'ю hromadske розповів речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін, повідомляє 24 Канал.

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ТЦК про конфлікти під час вручення повістки

Роман Ісмотін відповів, чи зменшується кількість вуличних конфліктів під час вручення повісток, коли представники ТЦК чітко можуть дати зрозуміти, що вони й самі служили.

Речник наголосив, якщо громадянин зустрічає військового ТЦК на вулиці, то майже гарантовано, що це людина, яка або вже воювала й зазнала поранення, або має обмеження за станом здоров'я, через що не може воювати.

Попри це, деякі люди все одно вважають за потрібне закидати: "От іди й сам воюй!"

– розповів Роман Істомін.

Наголосив, це те, що мені розповідали військові, які щодня зіштовхуються з такими ситуаціями. Вони кажуть, що не можуть же кожному пояснювати, де воювали, показувати свої порання чи висновок ВЛК.

Відповідно, на такі закиди реагують, коли вже, умовно кажучи, допекло. А найсумніше, що навіть пояснення не зупиняє цивільних від подальшої неповаги,

– підкреслив представник Полтавського ТЦК.

Також підтвердив, що відповідь військового, що він воював чи не може через стан здоров'я, не грає ролі для тих, хто провокує конфлікт.

"Часом доходить навіть до того, що у відповідь на те, що "я воював", цивільні відповідали щось на зразок: "І навіщо повернувся?". Я чув від військових такі історії", – сказав Роман Істомін.

Речник Полтавського ТЦК наголосив, що загалом, якщо ситуація стає агресивною, то пояснення, що військовослужбовець уже воював, зазнав поранення і не може воювати, часто вже не має значення. Мовляв, людина просто налаштувалася на конфлікт, і будь-яка відповідь не змінить її поведінки.

"Там уже пояснювати будь-що абсолютно марно", – зазначив Істомін.