Скільки триватиме загальна мобілізація в Україні

В Україні триває загальна мобілізація, оголошена з початку війни у лютому 2022 року. Її продовжили щонайменше до 6 серпня 2025 року.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Харківський обласний ТЦК та СП. В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої призову підлягають військовозобов’язані чоловіки, які отримують повістки.

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Що відомо про терміни в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року загальну мобілізацію вже неодноразово продовжували.

На сторінці Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) роз’яснили, що мобілізація оголошена у зв’язку з військовою агресією Росії, для забезпечення оборони країни та підтримання бойової готовності ЗСУ і військових формувань. Вона базується на рішеннях Ради національної безпеки і оборони, а також указі Президента України №69/2022.

Строк проведення мобілізації періодично продовжується указами Президента. Зокрема, у квітні 2025 року Верховна Рада підтримала подальше продовження воєнного стану та мобілізації щонайменше до 6 серпня 2025 року.