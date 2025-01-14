У ТЦК прокоментували питання "бусифікації" та затримання за непокору

У мережі поширюють багато відео із "бусифікацією" громадян. На законодавчому рівні працівникам поліції, які є в групі оповіщення, дозволено затримувати непокірних людей у межах адміністративного правопорушення.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на слова на слова заступниці начальника РТЦК та СП у Києві Лариси Козак на пресконференції Інтерфакс-Україна.

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Як відбувається затримання громадян за непокору

Лариса Козак пояснила, що в Україні на законодавчому рівні нормативно постановою Кабінету Міністрів дозволено співробітникам поліції у складі груп оповіщення і співробітниками військовослужбовцями ТЦК та соціальної підтримки здійснювати розшук громадян, які ухиляються від встановлених прав військового обліку та військового обов'язку.

Відповідне положення охоплює питання, як затримання і доставлення громадян до приміщення ТЦК.

Водночас заступниця начальника РТЦК та СП у Києві наголосила, що якщо треба прокоментувати дії співробітників центрів комплектувань, то треба дивитися повні відео.

Як пояснила Лариса Козак, на практиці це відбувається так: громадяни, які перебувають у розшуку, і про це є інформація. Якщо є дійсно встановлений факт передачі повідомлення до компетентних органів Національної поліції, цим особам пропонують добровільно пройти до районного ТЦК та СП для оновлення даних або усунення тих перешкод, які сприяли передачі їх в розшук.

В разі, якщо громадянин чинить, звісно, непокору, я повторюю, або працівникам поліції, або співробітникам ТЦК, про це є теж відповідна норма в Кодексі України про адміністративні правопорушення, яка дозволяє співробітнику поліції здійснити під протокол адміністративне затримання такого громадянина, що має певний термін, тобто до трьох годин,

– пояснила представниця РТЦК.

Водночас якщо громадянин чинить непокору із застосуванням фізичної сили до військовослужбовців, то термін такого затримання може тривати навіть три доби.

"Якщо ми говоримо саме про ті ролики, коли людей, як здається громадськості, насильно поміщають в якісь транспортні засоби, то, якщо розібратися за повною картиною, це було непокорою, це був адміністративний протокол про затримання", – пояснила Козак.

Після цього, за словами посадовиці, на людину після доставлення до органів Національної поліції або ТЦК накладається відповідне адміністративне стягнення у вигляді штрафу або санкції статті, передбаченої Кодексом України про адміністративні затримання.

Зрештою, Лариса Козак резюмувала, що, дійсно, затримання громадян за непокору практикується, і це один із механізмів законодавчого регулювання. Але мовиться не про мобілізацію, а про усунення порушень зі сторони громадян, які тим чи іншим чином ігнорують правила військового обліку.