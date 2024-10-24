У Раді резервістів Сухопутних військ відповіли, чи потрібне зниження мобілізаційного віку

В Україні обговорюють зміну мобілізаційного віку, щоб залучити чоловіків від 18 до 25 років. Наразі такі зміни можна розглядати, якщо повністю вичерпається ресурс від 25 до 50.

Такою думкою з 24 Каналом поділився голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, зауваживши, що зниження вікових категорій залишається політичним і маніпулятивним питанням. Поки змін немає і призовний вік починається з 25.

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Яка альтернатива зниження мобілізаційного віку

Для того, щоб знизити призовний вік, потрібне серйозне обґрунтування. Треба розуміти, яким є ресурс, як його ефективно перерозподіляти. Насправді в Україні достатньо людей, які через певні обставини, зловживання, стали заброньованими, студентами, отримали інвалідність.

Є багато інших моментів, владнавши які, можна залучати більше людей до війська й при цьому не знижувати призовний вік,

– сказав Іван Тимочко.

Війна триватиме довго, а ми не знаємо, з якими викликами доведеться зіткнутися після Нового року, після виборів президента США чи після загальної мобілізації в Росії. Тому вже зараз треба думати про те, щоб мати загальнопідготоване населення. Тоді все буде значно ефективнішим.

Ставка на загальну базову й фахову підготовку для людей від 18 до 25 років даватиме той результат. Але, на думку Івана Тимочка, також потрібна загальна навчально-базова підготовка чоловіків іншого віку, які через певні обставини не служать. Мовиться про студентів, заброньованих, багатодітних батьків, тих, які доглядають за іншими.

Важливо провести загальну підготовку всього населення. Тоді, коли виникатимуть різні виклики, проблеми на лінії фронту, ми завжди зможемо залучити резервістів, людей, які вже мають навички,

– підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

У такому випадку не доведеться витрачати час після мобілізації на надання бійцям базових знань. Потрібно буде спрямувати сили лише на вдосконалення чи набуття вузької спеціалізації. Це буде значно ефективніше. Ба більше, це дозволить перенаправити всі розмови про призов 18-річних у русло загального навчання для всього населення.