Зміни в правилах мобілізації: у Раді готують новий законопроєкт

У Верховній Раді народні депутати готують новий законопроєкт стосовно мобілізації українців. Ця ініціатива, ймовірно, включатиме зміни у правилах військового обліку й проходження військової служби.

Зміни також стосуватимуться нових обов'язків для військовозобов'язаних і правил звільнення з військової служби. Наразі проєкт закону перебуває на стадії обговорення.

Цікаво Мобілізація в грудні: як звільнитися з військової служби

Нардепи готують законопроєкт щодо мобілізації

Народна депутатка з партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла анонсувала, що парламентарі готують до реєстрації великий законопроєкт щодо мобілізації українців. У своєму дописі вона опублікувала зміни, які наразі можуть впровадити у проєкт закону.

Так, нардепи можуть запровадити для військових, яких звільнено з полону, нову додаткову відпустку зі збереженням грошового забезпечення тривалістю у 90 календарних днів. Ця ініціатива не стосується тих, хто відмовився від подальшого проходження служби, і бажає звільнитися.

Також парламентарі хочуть впровадити нові обов'язки для військовозобов'язаних.

Зокрема, серед нових обов'язків можуть бути:

обов'язкове проходження медичного огляду та лікування згідно з рішеннями ВЛК;

наявність при собі військово-облікових документів, які пред'являти на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП.

Нардепи також обговорюють і нові підстави для звільнення від мобілізації.

Так, від мобілізації в Україні, якщо ухвалять законопроєкт, можна буде звільнитися:

за власним бажанням для іноземців та осіб без громадянства;

у зв'язку зі звільненням з полону (крім тих, хто добровільно здався у полон);

після дострокового розірвання контракту для курсантів жіночої статі;

через наявність інвалідності І чи II групи;

у зв'язку із проведенням організаційних заходів у розвідорганах, СБУ, УДО.

Безугла також нагадала, що наразі, крім зазначених нових підстав, військовослужбовці під час дії воєнного стану мають право звільнитися з військової служби за низкою інших підстав.

Серед них нардепка пригадала такі підстави:

за віком – після досягнення 60 річного віку;

за станом здоров'я – за рішенням ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6 – 12 місяців;

після набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі;

через сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу).

Також парламентарі хочуть запровадити право на відстрочку від призову на військову службу педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти. Однак можуть надати право на проходження військової служби особам з інвалідністю, за їх бажанням, попри наявність підстав для відстрочки.

Нардепи хочуть змінити правила відстрочки й залучення на службу

Безугла наголосила, що нардепи обговорюють і зміни у відстрочки від мобілізації й залученні людей на військову службу. Зокрема, парламентарі прагнуть зменшити коло громадян, які мають право на відстрочку через догляд за особою з інвалідністю І та II групи або яка потребує постійного догляду, до членів сім'ї першого ступеня споріднення. Це потрібно для того, щоб усунути можливість ухилення від призову.

Народна депутатка наголосила, що наразі право на відстрочку мають такі групи громадян:

особи зайняті постійним доглядом за батьками дружини чи чоловіка (змінами передбачається, що право на відстрочку будуть мати особи, які доглядають тільки за своїми батьками);

військовозобов'язані, які мають дружину чи чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю III групи (вони втратять право на відстрочку);

коло осіб, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю І та II групи або особою, яка за висновком МСЕК потребує постійного догляду (хочуть зменшити до членів сім'ї першого ступеня споріднення).

Крім того, у Раді також хочуть змінити порядок надання відстрочки від призову громадянам, які здобувають передвищу та вищу освіту. За словами Безуглої, змінами передбачається усунути можливість уникнення від призову шляхом здобуття другої, третьої передвищої або вищої освіти.

Також народні депутати прагнуть розширити перелік осіб, яких беруть на військовий облік.

Зокрема, туди можуть ввійти такі групи осіб:

які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

які були засуджені за вчинення кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі зі звільненням від відбування покарання;

яким після закінчення закладів вищої освіти надано військові, спеціальні звання офіцерського чи середнього начальницького складу або, які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військового вишколу за програмою підготовки офіцерів запасу.

Депутатка нагадала, що сьогодні на військовий облік військовозобов'язаних беруть:

звільнених з військової служби в запас;

які припинили альтернативну чи невійськову службу в разі закінчення строку її проходження або достроково;

військовозобов'язаних, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;

звільнених зі служби поліцейських, осіб начальницького та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України, Державного бюро розслідувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України, співробітників Служби судової охорони, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України;

які набули громадянства України й підлягають взяттю на облік військовозобов'язаних;

знятих з військового обліку Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України відповідно за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України;

яких звільнили від призову на строкову військову службу;

які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників;

яких звільнили зі служби у військовому резерві, а ті не досягли граничного віку перебування у запасі.

Водночас у великому законопроєкті народні депутати планують також запровадити й низку інших змін, пов'язаних із мобілізацією, військовим обліком, проходженням військової служби.

Зокрема, нардепи планують також: