Добровільна мобілізація: у Міноборони пояснили, чи відмовляться в Україні від ТЦК
Джерело:NV
Через війну в Україні діє загальна мобілізація. Навіть після реформи територіальних центрів комплектування за ними збережеться функція обов'язкового призову.
Про це заявив уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець. За його словами, військкомати можуть бути переформатовані.
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Чи можлива повністю добровільна мобілізація
Він підкреслив, що пряма мобілізація громадян до певних військових частин, яка здійснюється в обхід ТЦК, стосується лише добровольців. Для примусової мобілізації військовозобов'язаних все ж необхідна структура, схожа на ТЦК.
Бежевець нагадав, що, окрім безпосередніх мобілізаційних заходів, ТЦК також займається соціальною підтримкою військових і виконує інші важливі державні функції.
Вони можуть бути реформовані, переформатовані – що завгодно. Але ці функції все одно хтось має виконувати,
– пояснив він.
Представник Міноборони наголосив, що процес мобілізації не може відбуватися на виключно добровільних засадах і все одно передбачає певний примус.
"Відповідно, не можна казати, що це замінить мобілізацію. Мобілізація там, де є елементи примусу адміністративного і кримінальної відповідальності. Це для тих, хто не усвідомив свій громадянський обовʼязок, і незважаючи на те, що повинен служити, немає відстрочки, бронювання і все інше, тим не менше ухиляється", – пояснив Бежевець.
Нагадаємо, що якщо людина проігнорувала запрошення до ТЦК, за що сплатила штраф, і однаково не оновила свої дані, тоді вона може настати кримінальна відповідальність.