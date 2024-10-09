Добровільна мобілізація: у Міноборони пояснили, чи відмовляться в Україні від ТЦК

Через війну в Україні діє загальна мобілізація. Навіть після реформи територіальних центрів комплектування за ними збережеться функція обов'язкового призову.

Про це заявив уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець. За його словами, військкомати можуть бути переформатовані.

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Чи можлива повністю добровільна мобілізація

Він підкреслив, що пряма мобілізація громадян до певних військових частин, яка здійснюється в обхід ТЦК, стосується лише добровольців. Для примусової мобілізації військовозобов'язаних все ж необхідна структура, схожа на ТЦК.

Бежевець нагадав, що, окрім безпосередніх мобілізаційних заходів, ТЦК також займається соціальною підтримкою військових і виконує інші важливі державні функції.

Вони можуть бути реформовані, переформатовані – що завгодно. Але ці функції все одно хтось має виконувати,

– пояснив він.

Представник Міноборони наголосив, що процес мобілізації не може відбуватися на виключно добровільних засадах і все одно передбачає певний примус.

"Відповідно, не можна казати, що це замінить мобілізацію. Мобілізація там, де є елементи примусу адміністративного і кримінальної відповідальності. Це для тих, хто не усвідомив свій громадянський обовʼязок, і незважаючи на те, що повинен служити, немає відстрочки, бронювання і все інше, тим не менше ухиляється", – пояснив Бежевець.

Нагадаємо, що якщо людина проігнорувала запрошення до ТЦК, за що сплатила штраф, і однаково не оновила свої дані, тоді вона може настати кримінальна відповідальність.