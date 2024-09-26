Мобілізація в Україні: чи можуть військові поїхати у відпустку за кордон

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Стало відомо, чи можуть наші військові поїхати у відпустку за кордон.

Рішення про надання можливості провести відпустку за кордоном ухвалюється у кожному випадку індивідуально. Для цього необхідні певні речі.

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Як отримати відпустку

Військові мають 30 діб основної відпустки на рік. Частинами – по 15 днів. При цьому по два дні дається на дорогу туди та назад.

Для того, щоб отримати можливість провести відпустку за кордоном потрібно написати рапорт, у якому потрібно окреслити причини виникнення такої потреби. Її потрібно віддати безпосередньому командиру. Якщо підписали, рапорт іде далі по інстанції, до командира батальйону. Після цього необхідно оформити документи в кадрову частину, отримати копію наказу та відпускні і – у дорогу.

Для відпустки за кордоном військовослужбовцю потрібний такий пакет документів:

закордонний паспорт;

військовий квиток;

відпускний квиток, у якому зазначено інформацію про відпустку за кордоном;

витяг з наказу, де зазначено місце проведення відпустки та інформація про наявність дозволу на виїзд за кордон.

Втім, вказане місце проведення відпустки – це формальність.

Водночас якщо військовий захоче залишитися, повернути його неможливо. Військовий аналітик, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий пояснив, що це – самовільне залишення частини, потім уже кваліфікується як дезертирство, порушується кримінальна справа.

Але якщо військовий справді вирішив не повертатися, то у відповідь на запит екстрадиції він подасть заяву на політичний притулок, "бо проти війни". І європейські суди з ймовірністю 99,9% його задовольнять, особливо в країнах на захід від Польщі,

– сказав він.

Єдине, що втрачає така людина – це можливість повернутися в Україну, бо тут вона буде злочинцем у розшуку.