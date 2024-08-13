"Відстрочка" за 800 доларів: на Прикарпатті викрили освітянина на хабарі від вступника
Прокуратура викрила освітянина, який за хабар гарантував, що зарахує на навчання місцевого мешканця призовного віку. Причому тоді абітурієнт отримав би відстрочку від призову.
Прокуратура викрила працівника фахового коледжу, який є підрозділом Львівського національного університету природокористування. Раніше у Міністерстві освіти та науки України розповідали, що у виші для фіктивного навчання вступають орієнтовно 200 тисяч чоловіків мобілізаційного віку.
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Що відомо про викриття на хабарі освітянина
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру секретарю приймальної комісії, завідувачу відділення державного коледжу за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України),
– заявили у прокуратурі.
Слідчі встановили, що підозрюваний:
- вимагав та одержав 800 доларів від місцевого мешканця призовного віку;
- за ці гроші він обіцяв, що чоловіка зарахують в коледж на денну форму навчання. Адже це дало б можливість абітурієнту отримати відстрочку від призову на військову службу.
Поліція затримала підозрюваного "на гарячому" – безпосередньо після одержання хабаря.
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Суд обрав освітянину запобіжний захід. Він перебуватиме під домашнім арештом, також його відсторонили від займаної посади.Зверніть увагу! Згідно з новим законом про мобілізацію, відстрочку мають тільки студенти, які здобувають освіту вищого рівня, ніж раніше здобутий. Також в міністерстві пояснювали, що чи є право на відстрочку, якщо відрахований з бакалаврату поновився або знову вступив.