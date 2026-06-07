Військова омбудсманка розповіла про рефорфми, яких потребує процедура ВЛК та мобілізації

Військова омбудсманка України Ольга Решетилова сказала про зміни, які потрібні під час мобілізації. Треба розробити комплексне рішення, покликане усунути помилки, допущені під час проходження військово-лікарських комісій.

Такі реформи також підвищать якість мобілізаційного ресурсу. Про це Решетилова розповіла в інтерв'ю Суспільному.

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Які три кроки назвала омбудсманка?

Ольга Решетилова назвала три аспекти, які, на її думку, необхідно покращувати. Перший пов'язаний з мотивацією військових з їхнім розумінням цілі та власного конституційного обов’язку.

Ми б хотіли бачити у війську людей мотивованих, які розуміють, для чого вони приходять і що захист держави – їхній конституційний обов’язок і прийшов час поміняти тих військовослужбовців, які служать уже тривалий період. Для цього, мені здається, тут важлива загалом комунікація – наша, держави, суспільства, внутрішня чесна розмова,

– зазначила омбудсманка.

Вона вважає, що необхідно оновити соціальний договір. Решетилова каже, що служити повинні всі, на принципах ротації. Люди, які зараз в армії, змогли захистити та вберегти Україну. За словами омбудсманки, настав час їх замінити. Ті, хто вже довго воюють, мають відпочити, побути із сім’єю та рідними, побудувати кар’єри, відновитися.

Другим аспектом Решетилова назвала реформу ВЛК. Омбудсманка піддала критиці указ Міністерства оборони України № 402, який встановлює придатність та визначає порядок проходження лікарів. Решетилова висловила сподівання, що Україна реформує систему військово-лікарських комісій та указ, який вона називає "злощасним", бо той занижує планку здоров’я для військовослужбовців.

Я дуже часто в навчальних центрах бачу людей із явними вадами здоров’я, яких ВЛК просто не бачить. І це величезна проблема. 402-й наказ дуже суб’єктивний,

– заявила Ольга Решетилова.

Третім кроком вона назвала покращення самої мобілізації. Омбудсманка зазначила, що якщо держава говорить, що хоче бачити у війську іншу якість новобранців, то цей процес має відбуватися інакше. Решетилова висловила припущення, що Міністерство оборони активно працює над реформуванням самого призову.

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Ольга Решетилова раніше зазначила, що близько 7 відсотків людей в армії мають законну відстрочку. Вона розповіла, що держава витрачає на цих людей великі кошти.

Також в Україні можуть запровадити зміни в законодавстві щодо введення чітких термінів військової служби. Розглядають гнучку систему розрахунку відстрочки, де базовий термін може змінюватися залежно від кількості днів на передовій.