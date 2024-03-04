Аби не бути "свинопасом": військовий чесно відповів, чи ефективна мобілізація

В Україні активно працюють над законопроєктом про посилення мобілізації. Одним із найважливіших пунктів, які розглядають, є ротації для військових, які уже довгий час на передовій.

Військовий Олег Гринченко з позивним "Скелелаз" в інтерв'ю 24 Каналу пояснив, що ротації справді необхідні та вони відбудуться. Однак для перемоги надзвичайно важливі люди із бойовим досвідом.

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Ротація буде, але люди з досвідом – на вагу золота

Спортсмен-скелелаз Олег Гринченко з перших днів повномасштабної війни добровольцем пішов у піхотний підрозділ. Навіть зазнавши важкого поранення та втративши око, він захотів повернутися до війська, адже розумів, що його знання будуть важливішими на полі бою, ніж в тилу.

Наша кінцева мета – це перемога. А для перемоги що треба? Щоб були професіональні військові. Ти не передаси ті знання, що в мене, за півтора року когось іншому, хто прийшов по ротації. Він прийде, і його ще півтора року треба навчити всього. Краще, якщо в тебе мета – це перемога, треба потерпіти,

– наголосив Олег Гринченко.

Військовий пояснив, що ніхто не думав, про те, як затягнеться війна. Проте зараз для того, щоб відстояти нашу країну, потрібні ті люди, які справді розуміються.

"Ті, хто зараз призивається, хай вчаться. Рано або пізно все одно відбудеться ротація. Але поки так. І це кожен солдат має прийняти. Наведу такий приклад. Війна закінчиться, прийдуть солдати, ми називаємо їх "свинопасами", які десь сиділи в тилу, і кричатимуть: "А що ти зробив для перемоги?" Але ти ж не знаєш, де він був? Не знаєш", – пояснив Гринченко.

На передовій побувають не всі

Чимало хто, зокрема, з військових, часто каже про те, що воюватимуть зрештою усі. Однак Олег Гринченко не зовсім погоджується із таким твердженням.

Щодо мобілізації, мало інформації, і тому люди бояться. Не всі будуть там, на передовій. От не всі, чесно скажу. Якщо ти спеціаліст, комп'ютерник, радіомеханік, вмієш ремонтувати – хтось має ремонтувати танки і бронетехніку. Хтось має працювати з раціями. Хтось має робити дрони. Хтось має робити бомбочки, щоб їх причепити на дрон. Хтось має робити снаряди,

– зауважив військовий.

Тобто аби боєць зробив постріл на полі бою, необхідно, аби до того відбувся довгий процес.

"Щоб ти пішов на передову, треба твоє тільки особисте бажання. Якщо ти не хочеш так, тобі знайдеться місце в якомусь підрозділі. На будь-які руки знайдеться місце, в якому ти професіонал. І не треба боятися цього призову", – зазначив Гринченко.

Лінія фронту справді велика, однак не всюди тривають бойові дії. Там, де цього не відбувається, радить військовий, необхідно максимально навчатися. Набуті знання можуть не згодитися, але "може й знадобиться, і тоді ти не вмреш".

І тут таке питання. Якщо ти професіонал, ти будеш жити набагато довше, ніж непрофесіонал. І ким ти хочеш бути?

"Я хочу бути максимально корисним"

Після тяжкого поранення Олега Гринченка визнали обмежено придатним, однак це не завадило військовому знову повернутися у лави Збройних Сил України.

Так, можна сказати (що я вже своє відвоював – 24 Канал). І хтось так скаже, це його рішення. Те, що я повертаюсь – це моє рішення. Мені зараз по закону написали "обмежено придатний", але я не хочу сидіти десь. Я хочу бути максимально корисним там, де я зараз можу бути, де тривають бойові дії. Я знаю, що я там принесу сьогодні більшу користь, ніж в тилу,

– наголосив Гринченко.

Коли прийде час, каже військовий, він буде навчати новоприбулих до війська. Однак зараз його досвід корисніший саме на полі бою.

"У всіх був момент, що настає фізична втома. Але якщо в тебе є мотивація, так треба продовжувати працювати. Чому я йду знову? Бо я багато що можу: і стріляти з міномета, і корегувати аеророзвідку, і передавати дані, можу бути в штабі і не тільки. Зараз йду бойовим медиком, тому що це дефіцит", – розповів Гринченко.

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