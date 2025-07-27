Про яку справедливість може йти мова, – Верес різко прокоментував мобілізацію в Україні

Військовий прокоментував мобілізацію в Україні. На його думку, несправедливо, коли один гине на фронті, а інший просто ховається.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар командира 20-го окремого полку безпілотних систем "К-2", підполковника Кирила Вереса в інтерв’ю "Українській правді".

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Що підполковник сказав про мобілізацію в Україні?

Командир 20-го окремого полку безпілотних систем "К-2", підполковник Кирило Верес прокоментував справедливість призову на військову службу під час війни.

Якщо мобілізація примусова, значить, в країні війна. Про яку тоді справедливість, порядність та шляхетність може йти мова? Це все х***я. Справедливо, щоб один вмирав, а інший – ні? Хтось віддав усе, а хтось кричить "Відкрийте кордони". Мобілізація та війна не можуть бути красивими. Кров, піт, л**но і купа смертей – ось це війна,

– сказав він.

На думку Кирила Вереса, багато працівників ТЦК незаслужено отримують негатив на свою адресу на тлі "бусифікації".

До слова, начальник відділення рекрутингу 28 окремої механізованої бригади вважає, що якщо темпи мобілізації збережуться, то наші захисники зможуть ефективно протидіяти ворогу. "Якщо кількість залишиться на цьому рівні щомісяця і не буде зменшуватися, то, я думаю, це те, що нам потрібно", – сказав Денис Швидкий.