Пріоритет – перенавчання та іноземні мови: кого в Україні насамперед призвуть влітку

В Україні триває мобілізація. Наразі особливу увагу приділяють пріоритетним групам призовників. Чоловіків перенавчають.

Наразі Україні необхідно підготувати фахівців, які володіють іноземними мовами. Це дуже важливо для ефективної комунікації з західними партнерами, інформує 24 Канал.

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Весь цивілізований світ допомагає Україні боротися за свою свободу. Західні партнери надають зброю. Майбутні бійці мають навчатися спільно з іноземними інструкторами. Знання мов – необхідне.

Наразі мобілізацію можуть очікувати такі категорії:

Чоловіки віком від 27 до 60 років (придатні та обмежено придатні за станом здоров'я) без досвіду військової служби.

Чоловіки віком від 18 до 60 років з досвідом військової служби (придатні та обмежено придатні за станом здоров'я).

Чоловіки віком від 18 до 60 років, зняті та виключені з військового обліку, визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров'я рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК), які не чинили тяжкого злочину.

Усі військовозобов'язані перед відряджанням на службу мають обов'язково пройти ВЛК.

Найближчим часом може бути активізований призов чоловіків від 25 до 27 років.

Про демобілізацію говорити зарано

Володимир Зеленський зауважив, що про демобілізацію говорити наразі зарано. Війна триває. Тим часом ротація українських солдатів продовжується. За словами українського лідера, ці кроки відбуваються під керівництвом Головкому та Генштабу.